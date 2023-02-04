«Презервативы для ванн»: что это такое и зачем они нужны в гостиничной ванной

СМИ наводнены фото с изображением красивых гостиничных ванн: они могут быть в форме сердца или наполненными до краев шампанским, с шикарным видом из окна. Легко поддаться искушению. На самом деле все эти ванны хоть и красивы, вовсе на так хороши.

Роскошные гостиничные ванны с видом на город или в сердце джунглей, или даже с цветами на Бали: красивы, но небезопасны.

Оказывается, трудно сказать, насколько они грязны.

Как сообщает Daily Beast ,одно исследование показывает, что на многих ваннах есть биопленка, которая снимается только при интенсивной чистке.

Другое исследование показало, что 81% поверхностей ванн в отелях содержали фекалии.

Есть еще категория оздоровительных ванн и бассейнов. В 2010 году женщина умерла от болезни, которой она заразилась в оздоровительной гидромассажной ванне.

По данным CDC, в период с 2000 по 2014 год бассейны отелей были названы наиболее частыми местами заражения бактериями, устойчивыми к хлору.

Несмотря на исследования о способах улучшения гигиены в отелях, нельзя не беспокоиться о нехлорированных гостиничных ваннах, если даже хлорированные бассейны создают такую проблему.

Мэдди Муни, 25-летняя девушка из Кливленда, штат Огайо, говорит, что ванны - чуть ли не самое отвратительное место в гостиничном номере.

Ее фобия гостиничных ванн началась после пребывания в отеле, где на полотенцах было “грубое, коричневое, янтарное пятно”.

Она упомянула, что останавливалась в нескольких отелях, где ванна “наполнялась грязной, бесцветной водой” или где она могла видеть “плесень в ванной", "грязь и грязь, а иногда даже волос или два ”.

Муни не хотела отказываться от ванн навсегда. В конце концов, ванна может быть расслабляющей частью отпуска. Она обратилась к Amazon за решением и нашла его: вкладыши для ванн.

В своем видео в ТикТок она игриво называет их “презервативами для ванн”.

Пластиковые листы просто закрывают ванну, позволяя воде заполнять пластик, поэтому вы и вода никогда не соприкасаетесь с ванной.

Надо ли доверять красивым рекламным постерам, стоит ли использовать "презервативы для ванн" и насколько грязной может быть гостиничная ванна?

Об этом можно судить по словам обслуживающего персонала, непосредственно причастного к поддержанию чистоты в номере.

Маргарет Бинерт, 32 года, из Лос-Анджелеса рассказала о своем опыте работы горничной в отеле, женщина признает, что они почти не тратили времени на уборку ванн.