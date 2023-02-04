В центре Петербурга в подъезде дома убита 35-летняя жена священника

Подозреваемый уже задержан, это 27-летний свечник церковной лавки, работающий при храме.

Тело убитой нашли 3 февраля между 2 и 3 этажами. Женщина скончалась от ножевого удара в грудь. Жертвой оказалась жена священника Храма Святой Троицы "Кулич и Пасха".

В семье воспитывалось двое детей. Подозреваемого нашли очень быстро - за несколько часов. Это свечник, торгующий в церковной лавке храма. Он был задержан прямо в церкви.

Предварительная версия убийства такова: мужчина боялся, что лишится работы, его место могла занять жена священника.

Свечник хотел избавиться от конкурентки и подкараулил ее в подъезде дома.