Огромный шар вместо-груди: у фетиш-модели из Канады взорвался имплант

На эксперименты со внешностью у Марии ушло 150 тысяч долларов, и это не предел. Девушка не может жить без пластики.

Несколько лет назад канадская модель Мария Магдалена шокировала публику сделанными губами-пельменями. А затем пошла дальше - вшила в ягодицы протез и нарастила грудь до невероятных размеров. Недавно у девушки лопнул имплант, но ее это не огорчило, сообщает СтарХит.

Теперь одна грудь очень огромная, а второй практически не видно. Мария Магдалена не поспешила к хирургам, чтобы все исправить, а назвала себя уникальной.

«Стоит ли оставить грудь так? — спросила подписчиков Мария. — Все это выглядит горячо!».

Поклонники посоветовали 26-летней фетиш-звезде одуматься и быстрее обратиться к специалистам. «Тебе повезло, что еще жива»; «Боже, с ума сошла?!»; «Ты что творишь?», — просто кричат подписчики.

У канадской модели-фрика на эксперименты со внешностью ушло 150 тысяч долларов, и это не предел. Девушка не может жить без пластики: ей все время хочется что-то вкачать в свое тело.

На теле Марии свыше 100 татуировок. Она многократно делала ринопластику, инъекции в губы. У нее нет ни одной части тела в первозданном виде.