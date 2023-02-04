Плевание и отрыжка: какие привычки китайцев шокируют европейцев

В культуре каждой страны есть свои особенности. Порой привычное для одних народов поведение представителям других кажется странным.

Китай долгое время был закрытой страной, и туристы открывать ее для себя начали буквально несколько десятилетий назад. Их удивляют не только достопримечательности, но и особенности поведения местных жителей. Какие именно?

Способ охлаждения

Мужчины Поднебесной разработали необычный метод охлаждения в жару: приподнять рубашку и оголить живот, просто и эффективно. Эта традиция восходит к эпохе Культурной революции. Тогда это считалось даже патриотичным, и ничего стыдного китайцы тут не видят.

Отрыжка как признак благодарности

В Китае отрыжка равна признаку удовлетворения от еды, ее считают своего рода комплиментом шеф-повару, и это может произойти за обеденным столом. После обеда китайцы могут также на весь офис рыгнуть, и никто при этом не засмеется и не удивится.

Боязнь загара

Жители этой страны, и особенно женская половина, страшно боятся загореть. Загорелая кожа якобы означает, что ее хозяин - из сельской местности, работает в поле весь день и не богат. Идеал китайской красоты – белая кожа.

Штаны с разрезами для детей

Малышам вместо использования подгузников нередко надевают штаны с разрезом в районе паха, чтобы ребенок мог справить нужду где угодно и когда угодно.

Отказ от комплиментов

Может показаться странным, но в Китае комплимент может рассматриваться как признак тщеславия, и люди там будут скромничать, даже если заслужили справедливою похвалу.

Плевание

Иностранцам труднее всего привыкнуть к привычке китайцев плевать везде и всюду.