Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что попытка ВСУ нанести ракетный удар по Крыму будет рассматриваться как объявление войны со стороны США из-за использования американского оружия.

Он сказал, что политикам в США следует осознать, что бряцание оружием обернется для их страны серьезными проблемами.

Шеремет посоветовал американцам оставить себе сказки о том, что ракеты будут использоваться по усмотрению украинских властей.

Он подчеркнул, что в случае атаки отвечать будут как Киев, так и кураторы за рубежом. Он напомнил, что нападение на государство с ракетным частоколом – это глупо и смертельно опасно.