Депутат Госдумы Шеремет: ракетный удар по Крыму будет расцениваться как объявление войны со стороны США
2023-02-04 11:25
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что попытка ВСУ нанести ракетный удар по Крыму будет рассматриваться как объявление войны со стороны США из-за использования американского оружия.
Он сказал, что политикам в США следует осознать, что бряцание оружием обернется для их страны серьезными проблемами.
Шеремет посоветовал американцам оставить себе сказки о том, что ракеты будут использоваться по усмотрению украинских властей.
Он подчеркнул, что в случае атаки отвечать будут как Киев, так и кураторы за рубежом. Он напомнил, что нападение на государство с ракетным частоколом – это глупо и смертельно опасно.
Опубликовано: Светлана Репина