Сын Наташи Королевой бросил подругу-стриптизершу и уехал из России

Архип Глушко две недели будет стажироваться в Японии как студент факультета востоковедения в местном университете.

Наташа Королева сообщила, что ее сын Архип Глушко покинул Россию. По словам артистки, она отпустила Глушко-младшего со спокойной душой, сообщает КП.

Как стало известно изданию, звездная мама отправила 20-летнего сына в Японию.

Архип две недели будет стажироваться как студент факультета востоковедения в местном университете. Сын Королевой планировал отправиться в Японию на три месяца, однако не успел оформить все нужные документы.

Глушко-младший давно учит японский язык. Впервые он побывал в этой стране в 14 лет. "Он отлично говорит по-японски. И, конечно, ему нужна практика с носителями языка", - передает слова певицы МК.

Сын певицы и стриптизера уехал один. Его девушка Мелисса Волынкина осталась в Москве.

Бывшая стриптизерша по просьбе потенциальной свекрови оставила работу на пилоне и стала визажисткой. Сейчас она регулярно появляется за кулисами модных показов.