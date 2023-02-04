63 российских военнопленных, в том числе получивших ранения, освобождены на Украине

По данным российских информационных агентств, в результате переговоров с Украиной освобождены 63 российских военнопленных.

Обмен по формуле «63 на 63» состоялся при посредничестве ОАЭ, отмечают источники.

Как и предполагалось основное внимание в гуманитарной операции уделили раненым военнослужащим, попавшим в плен.

В эту группу вошли «военнослужащие чувствительной категории», обмен которых стал возможен при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, сообщают агентства со ссылкой на Минобороны России.