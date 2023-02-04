«Если Родина прикажет»: Газманов заявил, что готов отправиться в зону СВО

Но пока, заявил артист, он полезен тем, что исполняет патриотические песни, которые вдохновляют и радуют бойцов и всех россиян.

Российский певец Олег Газманов считает себя патриотом страны и поддерживает российских военных, поет для них и о них. Артист верит, что песни помогут солдатам в сложное время, сообщает Рамблер.

"Мне 71 год. Если Родина прикажет, возьму автомат - и пойду. Но сейчас я полезен тем, что исполняю свои песни", — отметил певец в эфире программы «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».

По словам Газманова, введенные в его отношении санкции Латвии, Литвы и Эстонии - не решение народов этих стран, а «марионеточного правительства». Он не сомневается: если бы объявил в этих странах концерты, собрал бы полные залы.

Несмотря на арестованные за границей квартиры, артист продолжает свою деятельность и не намерен останавливаться.

Защищать родину готов также сын артиста Дмитрия Харатьяна. Звезда признался, что не будет «отмазывать» от мобилизации своего 24-летнего единственного сына Ивана. В военном билете молодого человека при этом указано, что к службе в армии он пригоден ограниченно.