МО РФ: 63 солдата армии России возвращены из украинского плена

В Минобороны РФ сообщили, что 63 солдата армии России возвращены из украинского плена в результате сложного переговорного процесса и усилий руководства ОАЭ.

В субботу, 4 февраля 2023 года, пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале сообщила о том, что в результате сложного переговорного процесса из украинского плена возвращены 63 военнослужащих армии России.

Возвращённым с подконтрольных киевскому режиму территорий российский солдатам оказывается вся необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родными.

В оборонном ведомстве отметили, что состав группы освобожденных служащих ВС РФ включены лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов, выступившего в роли посредника в состоявшихся переговорах по обмену пленными с Украиной.