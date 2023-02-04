Свадьбы мертвецов и кастрация: какие древние традиции страны ужасают самих китайцев

Китай уникальная страна со старинными самобытными традициями. Некоторые сохранились до наших дней, а некоторые затерялись в веках.

Китайские женщины в древности были в полной зависимости от мужчин, служили им и подчинялись. Когда девушка выходила замуж, то и она, и ее мама с бабушкой месяц плакали - считалось, что дочка и внучка умирает в своей семье, чтобы родиться заново в другой.

Лотосовые ножки

В отношении дочерей была ещё одна очень страшная традиция. В древнем Китае считалось, что маленькая ножка – признак аристократичности и «породы». Потому в богатых семьях девушкам бинтовали ноги. Начинали процесс с 7-8 лет, пока стопы до конца не сформировывались.

Если возникал некроз, и пальцы отваливались, это воспринималось позитивно, ведь стопа становилась еще меньше. чем могла бы. Кроме бинтов, для таких целей использовали специальные деревянные сандалии, куда ножку девушки буквально всовывали, перед этим сломав пальцы и забинтовав.

Ходить такие девушки сами не могли – их носили слуги, что считалось одним из признаков состоятельности семьи. Если длина стопы была не больше семи сантиметров, ее считали золотым лотосом, до 10 сантиметров – серебряным, а более 10 сантиметров – железным.

Чем старше становилась девушка, тем сильнее ей бинтовали ноги, пальцы при этом могли ломаться ещё не раз. Закон о запрете бинтования ног приняли в 1949 году, но еще относительно недавно в Китае можно было встретить женщин с такими ступнями.

Евнухи императора

Не легче было и парням, которые хотели служить в императорском дворце. Они должны были себя кастрировать, потому что слугами императора могли быть только евнухи.

Учитывая. что на такую службу людей отбирали по конкурсу, а всего требовалось около 250 человек, во дворец попадали не все, и многие мужчины после пыточной процедуры оставались на всю жизнь кастрированными.

Свадьба мертвецов

В древности, когда в бою погибал неженатый воин, его хоронили рядом с невестой. Если таковой не было, её выбирали из числа местных девушек. Императоров хоронили рядом со всеми наложницами и слугами.

Позже традицию «усовершенствовали»: если умирал либо погибал молодой холостяк, близкие старались подобрать невесту из числа уже умерших девушек. Они выкапывали тело мёртвой незамужней женщины и хоронили рядом с молодым человеком.

При этом организовывался настоящий праздник - с гостями, подарками, благословением молодых и торжественным обедом. Но все гости должны были одеться в белые одежды – в Китае это цвет траура.