Экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова применить все виды оружия в ответ на угрозы со стороны Украины.

4 февраля бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон заявил о готовности России применить все виды оружия, имеющиеся в арсенале страны, в зависимости от характера угроз, которые поступают со стороны Украины и её западных покровителей.

Политик отметил, что об этом ранее вполне определено сказал действующий президент России Владимир Путин.

Медведев подчеркнул факт того, что «ответ будет быстрым, жестким и убедительным», в соответствии с доктриниальными документами, включая Основы ядерного сдерживания.