Полине Гагариной и Диме Билану запретили въезд в Канаду

В санкционный список этой страны попали также десятки других российских деятелей культуры и ряд организаций.

Канада ввела новые санкции в отношении 16-ти российских организаций и 38-ми человек. По словам представителей правительства страны, они якобы «причастны к распространению российской дезинформации и пропаганды», сообщает Супер.ру.

В их числе - певец Николай Басков, связанные с ЧВК «Вагнер» ресурсы, российская государственная медиагруппа «Россия сегодня», отмечено в заявлении канадского МИД. Под санкции также попали заместитель главреда медиагруппы Дмитрий Горностаев, телеведущий ВГТРК Сергей Брилев, военкор Евгений Поддубный.

Помимо Баскова, в «артистической» части перечня фигурируют Михаил Боярский, Дима Билан, Николай Расторгуев, Марат Башаров, Олег Газманов, Александр Маршал, Надежда Бабкина, Александр Буйнов, Полина Гагарина, Дана Борисова, Максим Аверин, Игорь Бутман, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Михаил Галустян, Дмитрий Дюжев, Виктория Дайнеко.

Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил: Москва ответит на эти санкции взаимностью.

«На каждое недружественное действие со стороны нынешних канадских властей мы будем отвечать», — сказал посол в интервью РИА «Новости». Он также подчеркнул, что любые ограничительные меры, которые не одобрил Совбез ООН, не могут считаться законными.