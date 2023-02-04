Как обустроен под Москвой шикарный особняк Льва Лещенко, отметившего недавно 80-летний юбилей

1 февраля Льву Лещенко исполнилось 80 лет, имя певца знакомо каждому, на его песнях выросло несколько поколений. Однако не все знают, как и где живет звезда советской эстрады.

У Льва Лещенко имеется две квартиры, одна из них в Сочи, вторая в Москве, однако загородный дом - любимое место певца.

Расположен он в подмосковном доме на берегу Клязьмы.

Приобретая недвижимость, певец делал особенный упор на близость дома к водоему.

Вокруг дома много зелени, есть застекленная беседка с теплым полом и камином.

В доме несколько спален, гостиная, столовая с окнами в пол и камином, бар, кабинет, бильярд, огромные шкафы с книгами, уютны кожаный диван.

Полы сделаны из мрамора, мебель из натурального дерева. Комнаты оформлены в разных стилях, предпочтение отдано провансу.

Снаружи дом кремово-белый, внутри - спокойные, мягкие оттенки и натуральные материалы, частично привезенные из-за рубежа.

На дом мечты Лещенко копил более 40 лет. Особняк приобрел в недостроенном виде и 4 года ушло на ремонт и обустройство территории.