Колпак смерти: кто и зачем носил его в Европе в Средние века

Сначала такие головные уборы надели любители аскезы, которые бичевали сами себя. Позже их натягивали на голову людям, которых вели на казнь.

В XIII веке в Европе появились босые люди в необычных колпаках из накрахмаленного полотна либо твердой бумаги с плетками в руках. Эти люди хлестали сами себя, их называли бичующимися. Их высокие и узкие головные уборы обычно переживали своих создателей.

Движение бичующихся основали те, кто любит аскезу, однако позже его осудили. В 1349 году папа Климент VI наложил на него запрет. Однако необычные колпаки запомнились: их обтянули тканью и начали надевать на тех, кто осужден на смертную казнь.

Примечательно, что подобные головные уборы, но с тканью, которая спускалась ниже плеч и прорезями для глаз, вызывало ассоциацию с палачами. Хотя они подобные маски использовали редко.

Как правило, наказания они осуществляли без каких-либо масок, потому что в средневековых городах люди знали слугу смерти в лицо, и прятаться ему было незачем.

Позже капироты начали носить на празднованиях Пасхи и Страстной недели. Эти головные уборы в Испании надевают и сегодня - босоногие участники процессии на Страстной неделе, которых называют «кающимися грешниками».

Интересно, что похожие на капироты колпаки носили также представители ку-клукс-клана, боровшегося как за чистоту американской нации, так и против католицизма, которому принадлежит идея создания капиротов.