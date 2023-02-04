Хирург раскрыла секрет пластических операций Вали Карнавал

Эксперт Виктория Блинова не сомневается, что певица прибегала к такого рода услугам по минимуму.

Пластический хирург Виктория Блинова считает, что пока певица по минимуму пользовалась услугами медиков.

К примеру, пышный бюст девушки - не творение докторов, он достался хозяйке от природы, сообщает Рамблер.

«Некоторые поклонники подозревают, что пышный бюст Вали Карнавал - заслуга хирурга-пластика. Но вряд ли: по законам РФ, проводить данную операцию можно лишь тем, кто достиг совершеннолетия. А Валентина звездой ТикТока задолго до этого, грудь 3-го размера тогда уже была», – объяснила Виктория.

Но как минимум однажды звезда прибегала к операции по улучшению образа. Звезда ТикТока сама рассказала, что в детстве из-за падения с велосипеда рассекла губу. Образовавшийся заметный рубец звезда решила убрать.

По словам Блиновой, девушке скорректировали губу с помощью гиллауронового филлера.