Sol: Португалия отказалась поставлять Украине танки Leopard

Власти Португалии приняли решение не поставлять Украине немецкие танки Leopard, так как это слишком затратно.

4 февраля португальская газета Sol, со ссылкой на осведомлённый источник в Министерстве обороны Португалии, сообщила об отказе официального Лиссабона поставлять киевскому режиму немецкие танки Leopard.

Источник Sol утверждает, что Португалия могла бы предоставить Украине четыре-пять танков для обеспечения нужд ВСУ, но к ним не хватает боеприпасов, а и их цена начинается от €10 000 за единицу, что крайне затратно для Лиссабона.