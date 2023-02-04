Sol: Португалия отказалась поставлять Украине танки Leopard
2023-02-04 13:52
Власти Португалии приняли решение не поставлять Украине немецкие танки Leopard, так как это слишком затратно.
4 февраля португальская газета Sol, со ссылкой на осведомлённый источник в Министерстве обороны Португалии, сообщила об отказе официального Лиссабона поставлять киевскому режиму немецкие танки Leopard.
Источник Sol утверждает, что Португалия могла бы предоставить Украине четыре-пять танков для обеспечения нужд ВСУ, но к ним не хватает боеприпасов, а и их цена начинается от €10 000 за единицу, что крайне затратно для Лиссабона.
Опубликовано: Диана Мудреченко