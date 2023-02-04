Французский актёр Жерар Депардье признался, что по-прежнему считает себя русским, так как события на Украине не изменили его отношение к России.

4 февраля имеющий российское гражданство французский актёр Жерар Депардье в интервью немецкой газета Augsburger Allgemeine с уверенностью заявил, что с начала проведения специальной военной операции России на Украине для него ничего не изменилось, в частности, он по-прежнему чувствует себя русским и любит русскую культуру.

Лауреат премии «Золотой глобус» Депардье также подчеркнул, что ему «совсем не нравится, когда люди смешивают политику и актёрство».