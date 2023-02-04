Жерар Депардье не изменил отношения к России из-за СВО

Отношение актера из Франции Жерара Депардье не изменились после начала Специальной военной операции на Украине.

Об этом он заявил в интервью журналисту немецкого издания Augsburger Allgemeine.

Актер имеет российское гражданство и, как и прежде, тяготеет к русской культуре.

«Когда я люблю ту или иную страну, то всегда выступаю за ее культуру», - подчеркнул он.

Депардье заявил, что предпочитает не вести разговоры на тему украинского кризиса, добавив, что не стоит смешивать политику с культурой. Он считает это неправильным.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что продюсерский центр актера «ПЦ ЖД» закрывается по причине отсутствия проектов.