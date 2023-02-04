МИД Франции: НАТО не воюет с Россией, поставляя оружие Украине
2023-02-04 14:40
Пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что страны блока НАТО не воюют с Россией, поставляя оружие Украине.
4 февраля глава пресс-службы Министерства иностранных дел Французской Республики Анн-Клер Лежандр в интервью телеканалу RTVI заявила, что страны-участницы Североатлантического альянса не воюют с Российской Федерацией.
Представитель французского внешнеполитического ведомства утверждает, что снабжая оружием киевский режим страны НАТО якобы руководствуются статьёй 51 Устава ООН, согласно которой поставки снаряжения государству, которое ведет самооборону, не являются совместным участием в военных действиях.
Опубликовано: Диана Мудреченко