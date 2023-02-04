МИД Франции: НАТО не воюет с Россией, поставляя оружие Украине

Как обустроен под Москвой шикарный особняк Льва Лещенко, отметившего недавно 80-летний юбилей

1 февраля Льву Лещенко исполнилось 80 лет, имя певца знакомо каждому, на его песнях выросло несколько поколений. Однако не все знают, как и где живет звезда советской эстрады.

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