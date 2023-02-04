Sabah: окрепшие страны больше не боятся угроз США

Турецкое издание Sabah пишет, что США сталкиваются с окрепшими странами, на которые уже не действует язык угроз.

По этой причине американская внешняя политика теряет динамику, а угрозы остаются единственным способом для США добиваться желаемого.

Издание напоминает, что США пытались говорить с Турцией на языке угроз в вопросе закупок Анкарой российских систем ПВО С-400, но не добились успеха.

По словам автора, сейчас США пытаются потребовать у Турции одобрения вступления в НАТО Швеции и Финляндии в обмен на продажу истребителей F-16.