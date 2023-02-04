Сильвестр Сталлоне предстанет в роли самого себя в специальном реалити-шоу формата «Семейки Осборнов»

Звезда Голливуда согласился сняться в роли отца, которую считает самой важной в жизни. Вместе с ним снимаются жена и дочери.

В специальном трейлере киностудия Paramount+ анонсировала шоу The Family Stallone («Семья Сталлоне»). Он показывает, как звезда врывается во вселенную мультиков и сериалов канала, сообщает КП.

Сталлоне висит на отвесной скале (как в фильме «Скалолаз» тридцатилетней давности) и общается с Дашей-путешественницей, Бивисом и Баттхедом. А еще - с высеченным из скалы своим же лицом (потом оказывается, что он повис на «носу» у своего каменного портрета) времен "Рокки".

После скала «чихает» Сильвестром, тот благополучно приземляется прямо в снег.

"С ним все хорошо", - констатируют дочери актера София, Систина и Скарлет. Они снимаются вместе с женой голливудской звезды - Дженнифер Флавин Сталлоне.

"Сыграв некоторых легендарных персонажей в истории кинематографа, троекратный номинант на премию «Оскар» Сильвестр Сталлоне готов показать себя в роли отца, которую считает величайшей в жизни", указано в релизе проекта.

Шоу состоит из восьми эпизодов. Премьера уникального проекта назначена на весну этого года.