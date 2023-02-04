Ушел из жизни Джордж Р. Робертсон, ставший звездой «Полицейской академии»

Актерскую карьеру он начал в конце 60-х годов прошлого века, а его прорывом стала роль шефа полиции в популярной кинокамедии.

Джордж Р. Робертсон, известный по роли шефа Херста в сериале «Полицейская академия», скончался в 89-летнем возрасте. О его смерти сообщила семья актера, но причины не уточнила, сообщает Супер.ру.

Актерскую карьеру Робертсон начал в конце 60-х годов прошлого века, участвовал в театральных постановках, снимался в эпизодах.

Его прорывом стала роль шефа полиции Генри Херста в кинокомедии «Полицейская академия» 1984-го года. Проект стал таким успешным, что превратился во франшизу.

Робертсон сыграл во всех сериях, кроме седьмой финальной, действие которой происходило в 1994 году в Москве. Вместе сним в фильмах снимались Ким Кэтролл, Дебрали Скотт, Бубба Смит и Майкл Уинслоу.

После успеха франшизы Роберстон продолжил работу в кино и на телевидении. К слову, ему часто доставались роли политиков.