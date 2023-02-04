«Чувствительны к меду»: ученые нашли отличие обоняния древних людей от современных

Наши далекие предки реагировали примерно на те же запахи, что и современные люди. Но чувствительность при этом была разной.

Ученые Университета Дьюка из США вырастили «в пробирке» рецепторы обоняния двух вымерших человеческих видов - неандертальцев и денисовцев. И протестировали их чувствительность к разным запахам, сообщает Вокруг света

Тесты показали: обонятельные рецепторы древних людей реагируют примерно на те же запахи, что и мы. Однако чувствительность при этом различается.

Жившие 30-50 тысяч лет назад денисовцы были менее чувствительны к цветочным ароматам, нежели современные люди. Но в четыре раза лучше - различали запах серы, в три раза лучше — запах уксуса. Судя по всему, денисовцы также хорошо умели по запаху искать дикий мед.

«Мы не знаем, что именно денисовцы ели, но что их обонятельные рецепторы были очень чувствительны к аромату меда, явно неспроста». - считает профессор молекулярной генетики и микробиологии, ведущий автор исследования Хироаки Мацунами.

Современные охотники-собиратели из живущего нынче в Танзании племени хадза, к примеру, известны своей любовью к дикому меду, обладающему высокой калорийностью.

А жившие примерно 40 тысяч лет назад неандертальцы, часть генов которых унаследовали современные люди, были втрое менее чувствительны к цветочным, пряным, растительным запахам.

По словам Мацунами, обонятельные рецепторы неандертальцев почти ничем не отличались от рецепторов ныне живущих людей. Они чувствовали те же запахи, что и мы, но часть ароматов воспринимали менее остро.