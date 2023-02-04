По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы

Украинские СМИ сообщили, что в Киеве и во всех областях Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

В субботу вечером, 4 февраля 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что по всей территории Украины звучит сирена воздушной тревоги.

Обозреватели «Страны» утверждают, что воздушная тревога в столице и во всех областях Украины объявлена из-за ракетной угрозы, однако на данный момент официальной информации о «прилётах» нет.