Почему люди рискуют своими жизнями, чтобы сделать миллионы браслетов в Индии

Стеклянные браслеты - популярные аксессуары для миллионов женщин в Индии. При их изготовлении рабочие подвергаются воздействию раскаленных печей, битого стекла и опасных паров — и все это менее чем за 10 долларов в день.

Миллионы женщин по всей Индии носят такие браслеты каждый день. И требуются десятки людей, чтобы сделать только один из этих браслетов.

На стекольном заводе Сатья Нараян ремесленники создают 1,2 миллиона браслетов в день.

Они делают их в пылающих горячих печах. Рабочие сталкиваются с температурой до 2000 градусов по Фаренгейту, поэтому они постоянно пьют воду, чтобы охладиться.

Вся фабрика заполнена крошечными частицами стекла. Осколки стекла могут повредить зрение рабочих и даже ослепить их.

И никто не носит маску, поэтому рабочие вдыхают стеклянную пыль. По оценкам, 23% работников браслетов страдают хроническим бронхитом. Источник: Пакистанский биомедицинский журнал.

Через 10 часов стекло превращается в жидкую массу. Ремесленники смешивают его с красителями, чтобы сделать браслеты красочными.

Красители содержат следы таких металлов, как свинец, кадмий и ртуть. Они токсичны при нагревании. Рабочие постоянно подвергаются воздействию этих паров.

После изготовления ремесленники голыми руками извлекают горячие браслеты из печи. Если они не будут осторожны, они могут обжечься.

Большинство ремесленников предпочитают работать без защитного оборудования, потому что оно может мешать или доставлять неудобства.

Они полагаются на свой опыт, чтобы избежать вреда.

Многие работники украшают браслеты дома.

На изготовление некоторых из этих сложных узоров могут уйти часы, часто это делают молодые работники, которые зарабатывают очень мало.

Несмотря на то, что детский труд на фабриках запрещен, дети все равно помогают своим семьям.

Вимал Кумар Ядав, который работает на стекольном заводе Сатья Нараян, зарабатывает около 9 долларов в день.

Он сказал, что этих денег едва хватает, чтобы отправить его четверых детей в школу.

Его дочери-подростки, Сони и Долли, производят от 100 до 200 браслетов в день, зарабатывая около 1 доллара каждый день. Они делятся своими заработками с отцом.

Несмотря на весь труд и риски, связанные с изготовлением браслетов, конечный продукт не дорогой. 12 браслетов могут стоить от 1 до 13 долларов, в зависимости от сложности набора.