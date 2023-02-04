Жерар Депардье заявил, что он «все еще русский»

Звезда французского и мирового кино дал интервью немецким журналистам и рассказал о своем отношении к России

Жерар Депардье рассказал немецкому изданию Augsburger Allgemeine, как относится к России после начала СВО, сообщает Супер.ру.

В прошлом году кинозвезда, получивший в 2013 году гражданство РФ, выступил против СВО и пообещал перечислить часть своих гонораров в помощь жителям Украины.

Сегодня, если верить турецкому сайту Hürriyet Daily News, 74-летний Депардье проживает в Стамбуле и Дубае. Он также продолжает активно сниматься во французских кинофильмах и вообще много времени проводит на своей родине — несмотря на то, что во Франции его преследуют скандалы и обвинения.

В российском кино звезда отметился всего одной ролью: в 3-м сезоне ситкома «Зайцев +1» актер сыграл Жору - альтер-эго папы Зайцева. Несмотря ни на что, Депардье, как выяснилось, считает себя русским.

«Ничего для меня не изменилось. Я все еще русский. Люблю русскую культуру. Если люблю страну, то из-за ее культуры. Я предпочитаю избегать разговоров на эту тему [СВО]. Ненавижу, когда смешивается политика и актерское мастерство. Не могу сказать ничего, кроме: война это бред», — заявил Депардье.