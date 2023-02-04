Жерар Депардье заявил, что он «все еще русский»
Звезда французского и мирового кино дал интервью немецким журналистам и рассказал о своем отношении к России
Жерар Депардье рассказал немецкому изданию Augsburger Allgemeine, как относится к России после начала СВО, сообщает Супер.ру.
В прошлом году кинозвезда, получивший в 2013 году гражданство РФ, выступил против СВО и пообещал перечислить часть своих гонораров в помощь жителям Украины.
Сегодня, если верить турецкому сайту Hürriyet Daily News, 74-летний Депардье проживает в Стамбуле и Дубае. Он также продолжает активно сниматься во французских кинофильмах и вообще много времени проводит на своей родине — несмотря на то, что во Франции его преследуют скандалы и обвинения.
В российском кино звезда отметился всего одной ролью: в 3-м сезоне ситкома «Зайцев +1» актер сыграл Жору - альтер-эго папы Зайцева. Несмотря ни на что, Депардье, как выяснилось, считает себя русским.
«Ничего для меня не изменилось. Я все еще русский. Люблю русскую культуру. Если люблю страну, то из-за ее культуры. Я предпочитаю избегать разговоров на эту тему [СВО]. Ненавижу, когда смешивается политика и актерское мастерство. Не могу сказать ничего, кроме: война это бред», — заявил Депардье.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Храмова Оксана
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