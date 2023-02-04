Эксперты уточнили, какие культуры нужно сажать на рассаду в феврале
В последний месяц зимы нужно сеять позднеспелые культуры, период вегетации которых составляет около трех месяцев.
До нового дачного сезона - всего ничего. И опытные дачники уже приступают к посеву семян на рассаду. Семена каких культур нужны высевать в феврале?
В этот список необходимо включить помидоры, у которых период вегетации составляет более 100 дней.
В открытый грунт либо теплицу рассаду можно пересаживать уже через 2 месяца после того, как появятся всходы.
В феврале также время высаживания перцев и баклажанов - тех сортов, которые имеют вегетационный период 50-65 дней. Соответственно, их высадка на рассаду приходится на последнюю декаду февраля.
В конце февраля также на рассаду сеют репчатый лук и лук-порей. Это же время - подходящее для посадки корневого сельдерея, садовой земляники, базилика.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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