Эксперты уточнили, какие культуры нужно сажать на рассаду в феврале

В последний месяц зимы нужно сеять позднеспелые культуры, период вегетации которых составляет около трех месяцев.

До нового дачного сезона - всего ничего. И опытные дачники уже приступают к посеву семян на рассаду. Семена каких культур нужны высевать в феврале?

В этот список необходимо включить помидоры, у которых период вегетации составляет более 100 дней.

В открытый грунт либо теплицу рассаду можно пересаживать уже через 2 месяца после того, как появятся всходы.

В феврале также время высаживания перцев и баклажанов - тех сортов, которые имеют вегетационный период 50-65 дней. Соответственно, их высадка на рассаду приходится на последнюю декаду февраля.

В конце февраля также на рассаду сеют репчатый лук и лук-порей. Это же время - подходящее для посадки корневого сельдерея, садовой земляники, базилика.