11 вещей, которые пассажиры никогда не должны делать во время полета

Поскольку пандемия усилила социальную тревожность и агрессивное поведение многих людей в самолетах, общее напоминание о том, как вести себя в самолетах, давно назрело.

Стюардесса, проработавшая 4 года на внутренних и международных лайнерах, напомнила о правилах поведения в самолете, которые многие пассажиры часто забывают.

Что нельзя делать во время полета:

вставать, когда самолет взлетает, приземляется или испытывает турбулентность;

нападать на членов экипажа или других пассажиров;

пытаться сорвать полет или повредить самолет;

проявлять нетерпимость, неуважение, дискриминацию к другим пассажирам;

курить сигареты, обычные или электронные;

садиться на самолет пьяным;

смешивать лекарства, отпускаемые по рецепту, с коктейлями;

забывать о предметах первой необходимости, которые делают поездку более комфортной;

ходить по салону без обуви или носков;

садиться в самолет, чувствуя недомогание;

использовать подносы для смены подгузников.

Стюардессы - это опекуны, супруги и члены семьи, которые понимают, что значит быть вдали от дома.

Ожидать, что пассажиры соблюдают правила этикета на борту самолета и слушают инструкции, - это не значит показывать свою власть и превосходство.

Предлагаемые требования соответствуют федеральным правилам и способствуют спокойному и комфортному перелету.