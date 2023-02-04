11 вещей, которые пассажиры никогда не должны делать во время полета
Поскольку пандемия усилила социальную тревожность и агрессивное поведение многих людей в самолетах, общее напоминание о том, как вести себя в самолетах, давно назрело.
Стюардесса, проработавшая 4 года на внутренних и международных лайнерах, напомнила о правилах поведения в самолете, которые многие пассажиры часто забывают.
Что нельзя делать во время полета:
вставать, когда самолет взлетает, приземляется или испытывает турбулентность;
нападать на членов экипажа или других пассажиров;
пытаться сорвать полет или повредить самолет;
проявлять нетерпимость, неуважение, дискриминацию к другим пассажирам;
курить сигареты, обычные или электронные;
садиться на самолет пьяным;
смешивать лекарства, отпускаемые по рецепту, с коктейлями;
забывать о предметах первой необходимости, которые делают поездку более комфортной;
ходить по салону без обуви или носков;
садиться в самолет, чувствуя недомогание;
использовать подносы для смены подгузников.
Стюардессы - это опекуны, супруги и члены семьи, которые понимают, что значит быть вдали от дома.
Ожидать, что пассажиры соблюдают правила этикета на борту самолета и слушают инструкции, - это не значит показывать свою власть и превосходство.
Предлагаемые требования соответствуют федеральным правилам и способствуют спокойному и комфортному перелету.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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