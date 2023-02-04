Украинский депутат Фёдор Вениславский заявил, что Украина готова нанести удар по целям на территории России, включая Москву.

4 февраля член Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Фёдор Вениславский в интервью немецкой газете-таблоиду Bild заявил о готовности киевского режима бить по целям на российской территории, в том числе - и в Москве.

Вениславский считает, что тезис о том, что Украина должна воздержаться от ударов по территории России является «идеей из параллельного мира», ввиду чего заявил, что «любой командный пункт в российской столице является законной военной целью».