Вениславский: Украина готова нанести удар по Москве
Украинский депутат Фёдор Вениславский заявил, что Украина готова нанести удар по целям на территории России, включая Москву.
4 февраля член Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Фёдор Вениславский в интервью немецкой газете-таблоиду Bild заявил о готовности киевского режима бить по целям на российской территории, в том числе - и в Москве.
Вениславский считает, что тезис о том, что Украина должна воздержаться от ударов по территории России является «идеей из параллельного мира», ввиду чего заявил, что «любой командный пункт в российской столице является законной военной целью».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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