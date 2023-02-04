Американка рассказала о 10 вещах, которые ее удивили при первом посещении Шотландии

Talia Lakritz, автор Insider: "Хотя я знала о серьезных различиях между США и Шотландией, таких как вождение по разные стороны дороги, я все равно была удивлена некоторыми аспектами во время моего пребывания там".

10 вещей, которые удивили Talia Lakritz

- Я была удивлена тем, как быстро шотландская погода менялась в течение дня во время моего визита.

- Зимой солнце садилось раньше, чем я привыкла.

- Я столкнулась с большим количеством американских брендов в Шотландии.

- Пользование некоторыми общественными уборными стоит денег.

- Продукты в Шотландии были намного дешевле по сравнению с тем, что я плачу в США.

- Яйца не хранятся в холодильнике в шотландских продуктовых магазинах, и их не нужно хранить в холодильнике дома.

- Я была удивлена, обнаружив, что Шотландия использует деревянную одноразовую посуду вместо пластиковой.

- Я знала, что в Шотландии машины едут налево, но я не понимал, что движение налево также относится к пешеходному движению на лестницах и эскалаторах.

- Я обнаружила, что некоторые магазины закрываются на обед в середине дня.

- Меня позабавили китчевые оды американской культуре. В Глазго мы с моим партнером наткнулись на закусочную в стиле Нью-Йорка и зашли внутрь, чтобы взглянуть. Неоновая вывеска гласила: "Распространяйте любовь, это бруклинский путь".