Укрэнерго: энергооборудование в Одесской области ремонту не подлежит

Восстановить поврежденное энергетическое оборудование в Одесской области невозможно, заявил руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По его словам, большая часть оборудования вышла из строя. Особенно это касается трансформаторного оборудования. Его несколько раз пытались восстановить, но ресурс закончился, уточнил Кудрицкий.

Повреждения были слишком существенные, поэтому на данный момент целесообразно восстанавливать только один энергетический объект, чем и занимаются ремонтники, передает РИА Новости.

Что касается воды, канализации и тепла, то эти системы пока работают, отметил глава «Укрэнерго».

4 февраля часть Одессы и области осталась без света из-за аварии.