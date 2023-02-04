66-летняя женщина, которая считалась мертвой, проснулась, хватая ртом воздух в мешке для трупов в похоронном бюро Айовы

66-летняя женщина проснулась в мешке для трупов после того, как ее ошибочно объявили мертвой в Айове в прошлом месяце. Учреждение по уходу, где она проживала, преждевременно отправило ее в похоронное бюро.

Обнаружив вопиющую ошибку, сотрудники похоронного бюро вызвали экстренные службы, женщина была доставлена в больницу для дальнейшего обследования.

Через два дня после ее мучительной встречи со смертью, жительница умерла по-настоящему, в окружении членов ее семьи в хосписе.

Центру специального ухода за больными болезнью Альцгеймера в Глен-Оукс в Урбанделе, штат Айова, теперь грозит штраф в размере 10 000 долларов США за преждевременное объявление живого жителя мертвым.

По данным штата, жительница впервые была госпитализирована в Глен-Оукс в декабре 2021 года с терминальной стадией ранней деменции.

В декабре 2022 года она была госпитализирована в хоспис по поводу старческой дегенерации мозга.