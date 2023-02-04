Соскин: Зеленского ожидает неминуемая отставка после смещения Джо Байдена

Экс-советник Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимира Зеленского ожидает неминуемая отставка с поста президента Украины после смещения его американского коллеги Джо Байдена.

4 февраля экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале заявил о плачевном положении главы киевского режима Владимира Зеленского, которое вызвано проблемами со здоровьем его американского коллеги Джозефа Байдена, скандалами вокруг его сына Хантера и ослаблением демократической партии.

Соскин пояснил, что Зеленский «находится фактически в капкане», так как его ожидает неминуемая отставка с поста президента Украины после смещения Байдена, в частности, ему могут объявить импичмент, если он добровольно не покинет Банковую.