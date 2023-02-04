Медведев: за удары по Крыму Украину ждёт возмездие с любыми видами вооружений

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил киевский режим, что за удары по Крыму Украину ждёт неизбежное возмездие с любыми видами вооружений.

4 февраля информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал планы киевского режима по захвату Крыма, заявив, что «украинская банда наркоманов должна понимать, что такие нападения будут встречены неизбежным возмездием».

Медведев подчеркнул факт того, что Крым является субъектом Российской Федерации, ввиду чего любое нападение на полуостров будет расценено как нападение на Россию и эскалацию украинского конфликта.