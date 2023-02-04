Медведев предупредил «украинскую банду наркоманов» о последствиях нападения на Крым

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинским властям следует помнить о неизбежном возмездии за нападение на Крым.

Он отметил, что Крым – это часть России, поэтому нападение на полуостров равнозначно нападению на Российскую Федерацию.

Медведев сказал, что «украинская банка наркоманов» должна понимать, что подобные атаки приведут к ответу с использованием любых видов оружия.

Ранее в Пентагоне сообщили, что новый пакет помощи Украине включает ракеты с дальностью полета 150 км.