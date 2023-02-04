Байден пообещал позаботиться о китайском аэростате

Президент США Джо Байден заявил, что администрация США позаботится о ситуации, связанной с появлением китайского аэростата над территорией страны.

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос журналистов по поводу дальнейших действий по поводу китайского зонда.

При этом Байден не дал никаких пояснений о том, что именно понимается под намерением «позаботиться» об аэростате.

Ранее сообщалось, что Байден согласился с мнением американских военных о том, что сбивать аэростат опасно для людей на земле.