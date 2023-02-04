Представитель Зеленского назвал Москву законной целью украинских военных

Представитель президента Украины Владимира Зеленского, член парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский заявил, что Киев имеет право использовать западное оружие для ударов по России.

По его мнению, эксперты, которые требуют от Украины не использовать западную военную технику для ударов по РФ, живут в параллельном мире.

Вениславский отметил, что любые военные объекты, с которых наносятся удары по Украине, являются законными военными целями для ВСУ.

Он уточнил, что к законным военным целям относятся все места, где хранятся российские ракеты, а также где находятся командные центры, включая Москву.