Памела Андерсон осуждает актрис за жалобы на "прослушивания" в гостиничных номерах

По мнению звезды сериала "Спасатели Малибу", женщины сами знают, на что соглашаются. И это их право и выбор.

Начинающие актрисы вправе сами решать, каким путем строить свою карьеру. Они не обязаны соглашаться на секс, чтобы получить роль.

Памела Андерсон:

"Моя мама говорила мне, (а я думаю, что я выросла в феминистической среде), что для танго всегда нужны двое. Поверь мне, я бывала во многих ситуациях, когда слышала: “Иди сюда, малышка, сядь на кровать”. Но моя мама сказала бы: “Если кто-то откроет перед тобой дверь в гостиничном халате, а ты идешь на собеседование, не входи. Но если ты все-таки войдешь, то просто получи работу”. Возможно, это звучит ужасно, но я следовала этому правилу. Проходила по грани. И у меня выработалось это ощущение ценности и самоуважения. Но я думаю, что у многих людей этого нет, или их этому не учили"

Свою работу моделью Памела Андерсон не считает зазорной и унизительной. По ее словам, с основателем Playboy Хью М. Хефнером у нее сложились уважительные отношения.