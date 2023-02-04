Депутат Европарламента от Эстонии призвала допустить российских спортсменов к Олимпиаде 2024

По мнению эстонского депутата Европарламента Яны Тоом, стоит прислушаться к мнению спортсменов из Эстонии, которые выступают против бойкота россиян и белорусов.

Как пишет издание Postimees, политик подчеркнула, что не считает правильным в этой ситуации применять принцип коллективной ответственности, так как по нему обычно в итоге получается, «что никто не несет ответственность».

Ранее сообщалось, что более 80 депутатов ЕП выступили с обращением к руководителю Евросовета Шарлю Мишелю. Они призвали надавить на страны ЕС, чтобы те присоединились к требованиям по отстранению легкоатлетов из РБ и РФ от участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

В Международном олимпийском комитете призвали европейские федерации спорта рассмотреть вариант участия россиян и белорусов в соревнованиях в нейтральном статусе.