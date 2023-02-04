Spiegel: в Германии уже сомневаются в поставках танков Украине
2023-02-04 21:28
Издание Der Spiegel сообщает, что в Минобороны Германии и в ведомстве канцлера возникли сомнения по поводу поставок танков Украине.
Дело в том, что пока ни одна страна Европы не выразила желания взять на себя конкретные обязательства по таким поставкам.
Сообщается, что в таких обстоятельствах власти ФРГ были вынуждены начать «дипломатическое наступление».
По информации издания, Олаф Шольц сумел убедить глав трех государств принять соответствующие обязательства.
Опубликовано: Светлана Репина