Spiegel: в Германии уже сомневаются в поставках танков Украине

Издание Der Spiegel сообщает, что в Минобороны Германии и в ведомстве канцлера возникли сомнения по поводу поставок танков Украине.

Дело в том, что пока ни одна страна Европы не выразила желания взять на себя конкретные обязательства по таким поставкам.

Сообщается, что в таких обстоятельствах власти ФРГ были вынуждены начать «дипломатическое наступление».

По информации издания, Олаф Шольц сумел убедить глав трех государств принять соответствующие обязательства.