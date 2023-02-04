Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор проведет первый бой с 2021 года против Чендлера

Дана Уайт сообщил, что экс-чемпион UFC Конор Макгрегор проведет первый бой с 2021 года, его противником станет Майкл Чендлер.

4 февраля президент Ultimate Fighting Championship Дан Уайт в своём официальном аккаунте Twitter анонсировал первый с 2021 года бой 34-летнего бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, который состоится против 36-летнего Майкла Чендлера.

Макгрегор и Чендлер станут тренерами в спортивном реалити-шоу The Ultimate Fighter 31, в конце которого бойцы сразятся друг с другом в октагоне. Точная дата поединка будет известен позже.