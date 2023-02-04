ABC: США закрыли часть воздушного пространства из-за «шпионского шара» КНР

Власти США закрыли часть воздушного пространства на фоне ситуации с китайским «шпионским шаром».

4 февраля американский телеканал ABC сообщил о том, что правительство Соединённых Штатов закрыло часть воздушного пространства над Северной Каролиной и Южной Каролиной на фоне ситуации с китайским аэростатом из «инициатив нацбезопасности».

Ранее обозреватели ABC заявили, что официальный Вашингтон намерен сбить отклонившийся от маршрута из-за сильного ветра «шпионский шар» над Атлантическим океаном и извлечь его обломки из воды.