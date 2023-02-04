Экс-разведчик Риттер: власти США готовятся к поражению Украины

По словам офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, власти Америки в курсе того, что поражение Украины неизбежно и готовятся к такому развитию событий.

Как заявил он в интервью Ютуб-каналу Dialogue works, Россия готовит масштабный удар, на который ВСУ не сможет ответить. Многие уже поняли, что проигрыш Украины очевиден. Но при этом поставки вооружения Киеву продолжаются.

Риттер считает, что руководство Белого дома понимает, что после падения Украины у президента США спросят, как так случилось, что победа оказалась за Россией. Тогда власти смогут ответить на этот вопрос так: «Мы дали Украине все, что она просила, даже танки».

Именно поэтому поток вооружения для ВСУ продолжается, подытожил офицер в отставке.