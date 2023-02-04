Наследики опять судятся за имущество солиста «Иванушек»

Бывшая подруга Олега Яковлева хочет, чтобы ей компенсировали коммунальные платежи, которые она вносила, живя в квартире покойного.

Солист группы "Иванушек" Олег Яковлев скончался почти 6 лет назад. При жизни он владел 5 квартирами, автомобилем. У него были денежные вклады и драгоценности, напоминает Рамблер.

После смерти по завещанию звезды его имущество должны были распределить между его университетским товарищем Романом Радовым и племянницей Татьяной.

Тем не менее, гражданская жена музыканта Александра Куцевол предприняла попытку отсудить кое-что из имущества, однако закон оказался на стороне указанных в завещании людей.

А теперь стало известно, что женщина подала в суд на Романа Радова. Она требует компенсации коммунальных платежей, которые она оплачивала тогда, когда жила в квартире Яковлева.

СтарХит со ссылкой на слова артистки Татьяны Карматковой (подруги Куцевол) уточняет, что заявленная к возврату сумма составляет порядка 200 тысяч российских рублей.

В 2017-м году было раскрыто содержание завещания Олега Яковлева. Александре Куцевол, с которой музыкант прожил несколько лет в гражданском браке, не досталось ничего.