В Екатеринбурге после смерти 85-летней хозяйки беспризорными остались 12 котов

Когда нашли тело женщины, в доме был жуткий беспорядок, испуганные животные прятались по углам, а лицо умершей было исцарапано.

Пенсионерка жила в крохотной квартирке на седьмом этаже. 31 января соцработница не смогла войти в дом, ей никто не открыл. Дверь пришлось взламывать.

Весь пол был завален кошачьими экскрементами, шерсть толстым слоем лежала повсюду, запах стоял невыносимый.

Пожилая женщина не могла уже должным образом ухаживать за жильем, за собой и за питомцами.

На кухне стояли горы месяцами немытой посуды, повсюду валялись коробки, баночки и кастрюли.

Коты, видимо, пытались тормошить умершую хозяйку и расцарапали ей все лицо.

Сестра умершей:

"Нашли Луизу на полу. [Кошки] всё лицо ей исцарапали, мы ее похороним в закрытом гробу. Нельзя на нее смотреть. Видно, они тормошили ее, хотели, чтобы она встала"

Чтобы разгребать завалы хлама и грязи в доме, родственникам пришлось одевать защитные костюмы и непроницаемые сапоги.

Но самой большой проблемой стали 12 кошек, которых теперь надо куда-то пристраивать.