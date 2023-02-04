Неполное школьное образование - одна из причин развития рака кишечника
Врачи рассказали о возможных причинах рака кишечника и о трех неочевидных симптомах на ранней стадии.
Нетипичные проявления рака прямой кишки могут сбить с толку и не вызвать сначала подозрений.
Сара Миллс, колоректальный хирург больницы Листер в Лондоне, назвала такие симптомы.
Становится тяжело подниматься по лестнице, особенно с тяжелыми сумками и быстрым шагом. Появляется сильная слабость.
При любой нагрузке возникает одышка, хотя кардиолог не находит никаких проблем с сердцем.
В животе можно нащупать уплотнение, чувствуется что-то лишнее, особенно, если надавить.
Среди распространенных причин рака кишечника проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова назвала такие:
пристрастие к красному мясу;
злоупотребление алкоголем;
дефицит клетчатки;
нехватка кальция, фолиевой кислоты.
Неполное школьное образование - тоже фактор риска.
Эксперт уверена, что в такой ситуации у человека низкий социальный статус, а значит, плохой доход, нет возможности получить полноценную медицинскую помощь и нет даже базовых знаний о здоровье.
Опубликовано: Храмова Оксана