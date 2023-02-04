Fox News: США били китайский аэростат у побережья штата Северная Каролина

США били отклонившийся от маршрута из-за ветра китайский аэростат у побережья штата Северная Каролина.

4 февраля американский телеканал Fox News сообщил о том, что Соединённые Штаты успешно сбили находившийся сутки в воздушном пространстве страны китайский аэростат в небе над побережьем штата Северная Каролина.

Отмечается, что в настоящее время проводится операция по сбору обломков аэростата, нахождение которого в небе над США, по мнению Государственного департамента, нарушало суверенитет Штатов и международное право.