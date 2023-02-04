По мнению американских биологов, лампы для сушки гель-лака могут привести к раку

Маникюр с использованием гель-лака сегодня можно встретить почти у каждой женщины. Он предполагает обязательное применение специальной лампы для сушки ногтей. По мнению ученых, это небезопасно.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего после проведенных исследований пришли к тревожным результатам.

В эксперименте задействовали три вида клеток: кератиноциты кожи человека, фибробласты крайней плоти человека, эмбриональные фибробласты мыши. Все клетки помещали под лампу-сушилку.

Через 20 минут погибали почти 30% живых клеток. За час это число увеличивалось вдвое. У клеток, которые остались живыми, были повреждены ДНК и митохондрии.

То же самое происходит у людей, больных раком кожи.

Женщины делают маникюр каждые 2-4 недели, а действие УФ-лампы имеет накопительный эффект. Регулярные сеансы в салонах красоты могут значительно повысить риск развития рака.