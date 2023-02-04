Fox News: США сбили китайский аэростат

Операция по уничтожению китайского аэростата завершилась успешно, сообщает Fox News.

Американские СМИ показали в прямом эфире, как это происходило.

Издание уточняет, что на данный момент идет сбор обломков аппарата, чтобы детально их изучить и выяснить, какие цели перед ним стояли.

Аэростат, принадлежавший КНР, был сбит, когда находился над Атлантическим океаном. Его обломки упали в территориальные воды Америки.

Китай заявлял, что это гражданский объект и на территории США он оказался случайно.

В США же считают, что он был запущен в разведывательных целях.