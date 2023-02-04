Fox News: США сбили китайский аэростат
Операция по уничтожению китайского аэростата завершилась успешно, сообщает Fox News.
Американские СМИ показали в прямом эфире, как это происходило.
Издание уточняет, что на данный момент идет сбор обломков аппарата, чтобы детально их изучить и выяснить, какие цели перед ним стояли.
Аэростат, принадлежавший КНР, был сбит, когда находился над Атлантическим океаном. Его обломки упали в территориальные воды Америки.
Китай заявлял, что это гражданский объект и на территории США он оказался случайно.
В США же считают, что он был запущен в разведывательных целях.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Храмова Оксана
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