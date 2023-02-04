Риттер: правительство США готовится к скорому поражению армии Украины
Отставной американский разведчик Скотт Риттер утверждает, что в команде Джо Байдена знают о вероятности скорого проигрыша украинских войск на поле боя.
По мнению Скотта Риттера, Пентагон и оборонные ведомства стран коллективного Запада должны отказаться от планов по поставкам тяжёлой военной техники в Украину, поскольку администрация Джозефа Байдена уже прогнозирует поражение ВСУ в зоне спецоперации. Также Риттер отметил, что в настоящий момент войска России создают ударную группировку для решающей атаки на позиции армии Украины.
При этом Скотт Риттер выразил уверенность, что американский истеблишмент будет вынужден нести ответственность за передачу оружия Киеву в будущем.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Храмова Оксана
По мнению американских биологов, лампы для сушки гель-лака могут привести к раку
Маникюр с использованием гель-лака сегодня можно встретить почти у каждой женщины. Он предполагает обязательное применение специальной лампы для сушки ногтей. По мнению ученых, это небезопасно.Подробнее...
-