Отставной американский разведчик Скотт Риттер утверждает, что в команде Джо Байдена знают о вероятности скорого проигрыша украинских войск на поле боя.

По мнению Скотта Риттера, Пентагон и оборонные ведомства стран коллективного Запада должны отказаться от планов по поставкам тяжёлой военной техники в Украину, поскольку администрация Джозефа Байдена уже прогнозирует поражение ВСУ в зоне спецоперации. Также Риттер отметил, что в настоящий момент войска России создают ударную группировку для решающей атаки на позиции армии Украины.

При этом Скотт Риттер выразил уверенность, что американский истеблишмент будет вынужден нести ответственность за передачу оружия Киеву в будущем.